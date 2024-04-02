Всеукраїнське об’єднання тренерів назвало найкращого наставника 22 туру УПЛ

Джерело - ВОТФ.

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу визнало наставника київського Динамо Олександра Шовковського найкращим тренером 22 туру Української Прем'єр-ліги.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Для легенди "біло-синіх" це перша подібна нагорода в якості головного тренера, але в кінці минулого сезону він двічі отримував її в статусі в.о.

Нагадаємо, у минулому турі кияни розгромили Ворсклу, а одним із голів відзначився Андрій Ярмоленко. Цей м'яч дозволив вінгеру піднятися на 5 сходинку серед найкращих бомбардирів у історії УПЛ.

Наступну гру столичний клуб проведе з луганською Зорею в перенесеному матчі 6 туру УПЛ.