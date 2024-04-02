Головне
Україна з 4 медалями завершила Гран-Прі з художньої гімнастики у Франції
Сьогодні 10:51 217
Стало відомо, чому Богачук чудово виглядав у рингу всі 12 раундів
Сьогодні 11:30 169
Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння
Сьогодні 08:26 5447
Кемкін зацікавив європейські клуби
Вчора 21:14 453
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ
Вчора 19:58 6728
WBO призначила поєдинок Фундора - Кроуфорд
Вчора 19:06 520
Ґрунтовий сезон, на старт! Чого очікувати від українських тенісисток на турнірі в Чарльстоні
Вчора 16:53 574 1
Чемпіонський перстень Кобі було продано за рекордну суму
Вчора 16:29 540
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка
Вчора 16:05 4541
Збірна України з ММА виграла загальний залік чемпіонату Європи в трьох вікових категоріях
Вчора 14:25 320
Прямі трансляції

Всеукраїнське об’єднання тренерів назвало найкращого наставника 22 туру УПЛ

Сьогодні 10:30 134 0
Всеукраїнське об’єднання тренерів назвало найкращого наставника 22 туру УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Шовковський

Джерело - ВОТФ.

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу визнало наставника київського Динамо Олександра Шовковського найкращим тренером 22 туру Української Прем'єр-ліги.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Для легенди "біло-синіх" це перша подібна нагорода в якості головного тренера, але в кінці минулого сезону він двічі отримував її в статусі в.о.

Нагадаємо, у минулому турі кияни розгромили Ворсклу, а одним із голів відзначився Андрій Ярмоленко. Цей м'яч дозволив вінгеру піднятися на 5 сходинку серед найкращих бомбардирів у історії УПЛ.

Наступну гру столичний клуб проведе з луганською Зорею в перенесеному матчі 6 туру УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал налаштований повернути Роналду Реал налаштований повернути Роналду 2755
Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP 5403
Міранчук провалив тест на допінг Міранчук провалив тест на допінг 12008
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка 13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка 4541
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ 6728
Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння 5447
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 92403
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15172
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 70376
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 166382 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 137442 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39791