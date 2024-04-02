Стало відомо, коли відбудеться перенесений матч УПЛ Чорноморець - Шахтар

Джерело - ФК Чорноморець.

Перенесений матч 12 туру Української Прем'єр-ліги між одеським Чорноморцем та донецьким Шахтарем відбудеться 1 травня.

Про це повідомляє пресслужба "моряків".

Поєдинок перенесли на прохання "гірників" через щільний графік логістики, пов'язаний з матчами донеччан у груповій стадії Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, 3 квітня відбудеться півфінальна гра між цими клубами. Трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ.

У межах 22 туру УПЛ Шахтар без проблем розібрався з київською Оболонню, а Чорноморець з хет-триком Авагімяна розгромив Полісся.