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Інтер - Емполі 2:0: огляд матчу Серії А

Коваленко всю гру провів на лаві запасних
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Інтер - Емполі 2:0: огляд матчу Серії А
#Емполі, #Інтер, #Віктор Коваленко

Джерело - Чемпіон.

У 30 турі італійської Серії А Емполі поступився Інтеру.

Чемпіонат Італії - Серія А
30 тур, 1 квітня

Інтер - Емполі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 5 Дімарко, 2:0 - 81 Санчес

Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко увесь матч провів на лаві запасних.

Раніше ми повідомляли, що колишній гравець Аталанти, який захищає кольори Дженоа, українець Руслан Малиновський обурився спільному посту клуба в Instagram з офіційним акаунтом національної збірної Росії з футболу. Руслан під дописом італійською мовою написав "Ганьба вам".

Напередодні Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Фрозіноне, а Лаціо на останніх хвилинах переміг Ювентус. Зазначимо, Руслан залишив поле достроково через пошкодження.

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