Джерело - Чемпіон.
У 30 турі італійської Серії А Емполі поступився Інтеру.
Чемпіонат Італії - Серія А
30 тур, 1 квітня
Голи: 1:0 - 5 Дімарко, 2:0 - 81 Санчес
Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко увесь матч провів на лаві запасних.
Раніше ми повідомляли, що колишній гравець Аталанти, який захищає кольори Дженоа, українець Руслан Малиновський обурився спільному посту клуба в Instagram з офіційним акаунтом національної збірної Росії з футболу. Руслан під дописом італійською мовою написав "Ганьба вам".
Напередодні Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Фрозіноне, а Лаціо на останніх хвилинах переміг Ювентус. Зазначимо, Руслан залишив поле достроково через пошкодження.