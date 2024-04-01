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Емполі без Коваленка програв Інтеру: результати матчів Серії А

Українець гру провів на лаві запасних
Вчора 23:41 494 0
Емполі без Коваленка програв Інтеру: результати матчів Серії А
#Болонья, #Верона, #Емполі, #Інтер, #Кальярі, #Віктор Коваленко, #Лечче, #Рома, #Салернітана, #Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Удінезе

Джерело - Чемпіон.

У 30 турі італійської Серії А відбулося п'ять поєдинків.

Зокрема, Болонья здобула розгромну перемогу над Салернітаною, Сассуоло та Удінезе, Лечче і Рома сильнішого не визначили, а Емполі поступився Інтеру.

Чемпіонат Італії - Серія А
30 тур, 1 квітня

Болонья - Салернітана 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Орсоліні, 2:0 - 44 Салемакерс, 3:0 - 90+2 Лікоянніс

Кальярі - Верона 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Бонаццолі, 1:1 - 74 Сулемана

Сассуоло - Удінезе 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 41 Дефрель, 1:1 - 44 Товен

Лечче - Рома 0:0

Інтер - Емполі 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 5 Дімарко, 2:0 - 81 Санчес

Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко увесь матч провів на лаві запасних.

Раніше ми повідомляли, що колишній гравець Аталанти, який захищає кольори Дженоа, українець Руслан Малиновський обурився спільному посту клуба в Instagram з офіційним акаунтом національної збірної Росії з футболу. Руслан під дописом італійською мовою написав "Ганьба вам".

Напередодні Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Фрозіноне, а Лаціо на останніх хвилинах переміг Ювентус. Зазначимо, Руслан залишив поле достроково через пошкодження.

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