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Лечче - Рома 0:0: огляд матчу Серії А

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Лечче - Рома 0:0: огляд матчу Серії А
#Лечче, #Рома

Джерело - Чемпіон.

У 30 турі італійської Серії А Лечче та Рома сильнішого не визначили.

Чемпіонат Італії - Серія А
30 тур, 1 квітня

Лечче - Рома 0:0

Раніше ми повідомляли, що колишній гравець Аталанти, який захищає кольори Дженоа, українець Руслан Малиновський обурився спільному посту клуба в Instagram з офіційним акаунтом національної збірної Росії з футболу. Руслан під дописом італійською мовою написав "Ганьба вам".

Напередодні Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Фрозіноне, а Лаціо на останніх хвилинах переміг Ювентус. Зазначимо, Руслан залишив поле достроково через пошкодження.

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