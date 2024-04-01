Рома зіграла внічию з Лечче: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 30 турі італійської Серії А відбулося чотири поєдинки.
Зокрема, Болонья здобула розгромну перемогу над Салернітаною, Сассуоло та Удінезе, Лечче і Рома сильнішого не визначили.
Чемпіонат Італії - Серія А
30 тур, 1 квітня
Болонья - Салернітана 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 14 Орсоліні, 2:0 - 44 Салемакерс, 3:0 - 90+2 Лікоянніс
Кальярі - Верона 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 30 Бонаццолі, 1:1 - 74 Сулемана
Сассуоло - Удінезе 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 41 Дефрель, 1:1 - 44 Товен
Лечче - Рома 0:0
Сьогодні, 1 квітня, відбудеться ще один матч у чемпіонаті Італії:
- 21:45. Інтер - Емполі
Раніше ми повідомляли, що колишній гравець Аталанти, який захищає кольори Дженоа, українець Руслан Малиновський обурився спільному посту клуба в Instagram з офіційним акаунтом національної збірної Росії з футболу. Руслан під дописом італійською мовою написав "Ганьба вам".
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