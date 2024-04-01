Джерело - Чемпіон.

Кальярі та Верона не визначили сильнішого в матчі 30 туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А

30 тур, 1 квітня

Кальярі - Верона 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Бонаццолі, 1:1 - 74 Сулемана

Зазначимо, що Верона та Кальярі мають однакову кількість очок у турнірній таблиці - по 27. Команди розташувалися на 14 та 15 сходинці відповідно, перевага над Фрозіноне, який знаходиться в зоні вильоту, складає 2 залікових пункти.

Напередодні Болонья розгромила Салернітану, а Удінезе та Сассуоло розписали мирову.