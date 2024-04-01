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Сассуоло - Удінезе 1:1: огляд матчу Серії А

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Сассуоло - Удінезе 1:1: огляд матчу Серії А
#Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Удінезе

Джерело - Чемпіон.

У 30 турі італійської Серії А Сассуоло вдома зіграло внічию з Удінезе.

Чемпіонат Італії - Серія А
30 тур, 1 квітня

Сассуоло - Удінезе 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 41 Дефрель, 1:1 - 44 Товен

Наразі Удінезе посідає 14 місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, відставання від зони вильоту складає три бали. Сассуоло розташувався серед трійки аутсайдерів, відстаючи від рятівної 17-ї сходинки на одне очко.

Напередодні Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Фрозіноне, а Лаціо на останніх хвилинах переміг Ювентус. Зазначимо, Руслан залишив поле достроково через пошкодження.

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