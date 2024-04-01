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﻿Болонья - Салернітана 3:0: огляд матчу Серії А

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﻿Болонья - Салернітана 3:0: огляд матчу Серії А
#Болонья, #Салернітана, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Болонья здобула розгромну перемогу над Салернітаною в межах 30 туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
30 тур, 1 квітня

Болонья - Салернітана 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Орсоліні, 2:0 - 44 Салемакерс, 3:0 - 90+2 Лікоянніс

Раніше ми повідомляли, що колишній гравець Аталанти, який захищає кольори Дженоа, українець Руслан Малиновський обурився спільному посту клуба в Instagram із офіційним акаунтом національної збірної Росії з футболу. Руслан під дописом італійською мовою написав "Ганьба вам".

Напередодні Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Фрозіноне, а Лаціо на останніх хвилинах переміг Ювентус. Зазначимо, Руслан залишив поле достроково через пошкодження.

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