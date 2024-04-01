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Болонья розгромила Салернітану: результати матчів Серії А

Сьогодні 15:26 90 0
Болонья розгромила Салернітану: результати матчів Серії А
#Болонья, #Верона, #Емполі, #Інтер, #Кальярі, #Лечче, #Рома, #Салернітана, #Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Удінезе

Джерело - Чемпіон.

У 30 турі італійської Серії А відбувся один поєдинок. Болонья здобула розгромну перемогу над Салернітаною.

Чемпіонат Італії - Серія А
30 тур, 1 квітня

Болонья - Салернітана 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Орсоліні, 2:0 - 44 Салемакерс, 3:0 - 90+2 Лікоянніс

Сьогодні, 1 квітня, відбудеться ще кілька матчів у чемпіонаті Італії:

  • 16:00 Кальярі - Верона
  • 16:00 Сассуоло - Удінезе
  • 19:00 Лечче - Рома
  • 21:45 Інтер - Емполі

Раніше ми повідомляли, що колишній гравець Аталанти, який захищає кольори Дженоа, українець Руслан Малиновський обурився спільному посту клуба в Instagram із офіційним акаунтом національної збірної Росії з футболу. Руслан під дописом італійською мовою написав "Ганьба вам".

Напередодні Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Фрозіноне, а Лаціо на останніх хвилинах переміг Ювентус. Зазначимо, Руслан залишив поле достроково через пошкодження.

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