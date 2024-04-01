Джерело - Чемпіон.
У 30 турі італійської Серії А відбувся один поєдинок. Болонья здобула розгромну перемогу над Салернітаною.
Чемпіонат Італії - Серія А
30 тур, 1 квітня
Болонья - Салернітана 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 14 Орсоліні, 2:0 - 44 Салемакерс, 3:0 - 90+2 Лікоянніс
Сьогодні, 1 квітня, відбудеться ще кілька матчів у чемпіонаті Італії:
- 16:00 Кальярі - Верона
- 16:00 Сассуоло - Удінезе
- 19:00 Лечче - Рома
- 21:45 Інтер - Емполі
Раніше ми повідомляли, що колишній гравець Аталанти, який захищає кольори Дженоа, українець Руслан Малиновський обурився спільному посту клуба в Instagram із офіційним акаунтом національної збірної Росії з футболу. Руслан під дописом італійською мовою написав "Ганьба вам".
Напередодні Дженоа з Малиновським зіграла внічию з Фрозіноне, а Лаціо на останніх хвилинах переміг Ювентус. Зазначимо, Руслан залишив поле достроково через пошкодження.