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Збірна Німеччини припинить 70-річну співпрацю з Adidas

Сьогодні 14:33 153 1
Збірна Німеччини припинить 70-річну співпрацю з Adidas

Джерело - dfb.de.

Збірна Німеччини з футболу припинить співпрацю з Adidas, яка тривала з 1954 року. 

Про це повідомляє пресслужба Німецького футбольного союзу (DFB).

"Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з Nike. Майбутнє партнерство дозволить DFB продовжувати виконувати ключові завдання в наступному десятилітті з метою всебічного розвитку футболу в Німеччині.

Але також зрозуміло одне: до грудня 2026 року ми будемо повністю віддані спільному успіху з нашим давнім партнером Adidas, якому німецький футбол багато в чому зобов'язаний за більш ніж сім десятиліть", - заявив президент DFB Бернд Нойендорф.

Співпраця DFB з Adidas розпочалася у 1954 році, коли засновник німецького бренду спортивного одягу Адольф (Аді) Дасслер спорядив збірну ФРН на чемпіонаті світу з футболу в Швейцарії спеціальними бутсами, в яких можна було змінювати довжину шипів.

Німецькі команди носили екіпіровку Adidas на всіх чотирьох переможних чемпіонатах світу, трьох переможних чемпіонатах Європи, двох переможних жіночих чемпіонатах світу і при завоюванні восьми титулів чемпіонок Європи.

Зазначається, що чинна угода з Adidas завершиться в грудні 2026 року. Контракт DFB із Nike розрахований до 2034 року. Американський бренд буде екіпірувати всі національні збірні DFB та сприяти розвитку німецького футболу в цілому. Фінансові умови не розголошуються.

Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина. Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кьольн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

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