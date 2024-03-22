Польща - Естонія 5:1: огляд матчу плей-оф кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Збірна Польщі вдома розгромила Естонію у півфіналі відбору Євро-2024.
Голи: 1:0 - 22 Франковський, 2:0 - 50 Зелінський, 3:0 - 70 Пйотровський, 4:0 - 74 Метс (авт), 5:0 - 77 Шиманський, 5:1 - 78 Хусар
У вирішальному матчі за путівку в фінальну частину чемпіонату Європи збірна Польщі зіграє проти Вельсу. Матч відбудеться 26 березня. Початок - о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024. У фіналі кваліфікації шляху В збірна України зіграє проти Ісландії.
Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина наступного року. Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кьольн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.