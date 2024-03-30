Неймар просив Аль-Хілаль відпустити його в колишній клуб

Форвард Аль-Хіляля Неймар просив саудівський клуб віддати його в оренду Барселоні.

Про це повідомляє Sport.es.

Втім, не дивлячись на бажання бразилця та його нещодавню поїзду до Барселони, клуби поки не обговорювали можливу оренду. Протягом останніх років періодично з’являлися чутки про можливе повернення Неймара в каталонський клуб, але на заваді постійно ставав фінансовий аспект.

Нагадаємо, свого часу трансфер Неймара став рекордним придбанням в історії футболу. В 2017 року ПСЖ викупив його у Барселони за 222 мільйони євро. Влітку минулого року парижани частково відбили цю суму, отримавши 90 мільйонів від саудівського Аль-Хілаля.

У складі нового клубу Неймар встиг провести лише кілька матчів, бо вже в жовтні у матчі за збірну Бразилії зазнав тяжкої травми - розриву хрестоподібних зв’язок коліна.