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Інтер визначився з майбутнім Арнаутовича

Сьогодні 16:22 129 0
Інтер визначився з майбутнім Арнаутовича
#Арнаутович, #Інтер, #Футбольні трансфери

Джерело - tuttomercatoweb.com.

Інтер вирішив розірвати угоду з австрійським нападником Марко Арнаутовичем.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Керівництво клубу прийняло таке рішення через незадовільну гру форварда та його травматичність. "Нерадзуррі" хочуть домовитись з гравцем про дострокове розірвання контракту, який чинний до 2025 року.

Нагадаємо, Арнаутович перейшов в Інтер із Болоньї влітку минулого року. У поточному сезоні футболіст забив 3 голи та віддав 4 асисти у 29 матчах за Інтер.

Раніше повідомлялося, що міланський клуб бажає влітку 2024 року підписати нападника італійського Дженоа Альберта Гудмундссона.

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