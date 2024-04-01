Роберто може продовжити контракт з Барселоною

Джерело - Relevo.

Захисник Барселони Серджі Роберто може підписати новий контракт з каталонцями.

Про це повідомляє Relevo.

Думка керівництва клубу щодо 32-річного іспанця змінилася після останніх матчів. Зазначається, що агент футболіста має зустрітися з представниками Барселони для обговорення нової угоди.

Роберто готовий залишитися в каталонському клубі ще на рік за умови, що фінансові деталі контракту не зміняться.

Напередодні Серджі відмовився від пропозиції продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, що Барселона запропонувала молодому гравцю контракт з клаусулою в 1 мільярд євро.