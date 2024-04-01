Головне
Ґрунтовий сезон, на старт! Чого очікувати від українських тенісисток на турнірі в Чарльстоні
Сьогодні 16:53 202
Чемпіонський перстень Кобі було продано за рекордну суму
Сьогодні 16:29 171
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка
Сьогодні 16:05 3554
Збірна України з ММА виграла загальний залік чемпіонату Європи в трьох вікових категоріях
Сьогодні 14:25 216
Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP
Сьогодні 13:58 4179
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції
Сьогодні 12:00 388192 12
Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича
Сьогодні 10:27 94468
Сіннер розібрався з Дімітровим у фіналі Мастерса в Маямі
Вчора 23:45 690
NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
Вчора 23:37 20436 3
Арсенал без Зінченка зіграв в суху нічию з Сіті, Ліверпуль переміг Брайтон: результати матчів 30 туру АПЛ
Вчора 20:41 899
Прямі трансляції

Роберто може продовжити контракт з Барселоною

Сьогодні 16:00 129 0
Роберто може продовжити контракт з Барселоною
#Барселона, #Серджі Роберто

Джерело - Relevo.

Захисник Барселони Серджі Роберто може підписати новий контракт з каталонцями.

Про це повідомляє Relevo.

Думка керівництва клубу щодо 32-річного іспанця змінилася після останніх матчів. Зазначається, що агент футболіста має зустрітися з представниками Барселони для обговорення нової угоди.

Роберто готовий залишитися в каталонському клубі ще на рік за умови, що фінансові деталі контракту не зміняться.

Напередодні Серджі відмовився від пропозиції продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, що Барселона запропонувала молодому гравцю контракт з клаусулою в 1 мільярд євро.

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал з Луніним переміг Атлетик, Жирона з дублем Довбика здолала Бетіс: результати 30 туру Ла Ліги Реал з Луніним переміг Атлетик, Жирона з дублем Довбика здолала Бетіс: результати 30 туру Ла Ліги 14057
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції 388192 12
Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича 94468
Динамо відсвяткувало повернення Ярмоленка розгромом Ворскли в 22 турі УПЛ Динамо відсвяткувало повернення Ярмоленка розгромом Ворскли в 22 турі УПЛ 12074
NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 20436 3
Забив уперше з січня і відразу — двічі: дубль Довбика приніс Жироні перемогу в матчі Ла Ліги Забив уперше з січня і відразу — двічі: дубль Довбика приніс Жироні перемогу в матчі Ла Ліги 13103
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10905 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21003 2
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13680
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39776
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36355
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61210