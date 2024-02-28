Дружина гравця служила в ізраїльській армії та не хотіла б переїжджати в арабську країну

Джерело - Mundo Deportivo.

Захисник Барселони Серджі Роберто відмовився від пропозиції продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Іспанцем цікавилася Аль-Кадісія, яка лідирує в другому за силою дивізіоні країни. Іспанець відмовився від цієї пропозиції. Однією з причин такого рішення стала дружина Роберто, яка раніше служила в ізраїльській армії та не хотіла б переїжджати в арабську країну.

Гравець Барселони зацікавлений у переході в клуб МЛС. Варто зазначити, що в Інтер Маямі грають його колишні одноклубники Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Серхіо Бускетс та Жорді Альба.

Повідомлялося, що Барселона розглядає можливість підписати колишнього воротаря Манчестер Юнайтед Давіда де Хеа на правах вільного агента влітку.

Також каталонці хочуть продовжити контракт з вінгером Ламіном Ямалом.

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