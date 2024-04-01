Реал налаштований повернути Роналду

Джерело - Чемпіон.

Нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду може повернутися в мадридський Реал.

Про це повідомляє видання El Mentiras.

Президент "вершкових" Флорентіно Перес націлився на повернення 5-разового володаря "Золотого м'яча" через те, що Кіліан Мбаппе прийняв рішення залишитися в ПСЖ.

Контракт португальця з Реалом буде розрахований на один сезон, з пунктом про можливе продовження угоди ще на рік.

Крім того, 1 квітня з'явилась інформація, що Артем Мілевський стане ведучим нового ПроФутболу, а росіянина впіймали на вживанні заборонених засобів.