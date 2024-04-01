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Мілевський стане ведучим нового ПроФутболу

Скандальний нападник таки отримає можливість знову опинитися в центрі уваги камер.
Сьогодні 14:04 237 0
Мілевський стане ведучим нового ПроФутболу
#1+1, #1+1 media, #Артем Мілевський, #Профутбол, #Ігор Циганик

Джерело - Чемпіон.

Як стало відомо Чемпіону, колишній футболіст київського Динамо Артем Мілевський отримав пропозицію підсилити кадровий склад відомої серед уболівальників передачі. Причому мова йде саме про повернення на телевізійні екрани. 

Керівництво 1+1 Media бажає повернути ПроФутбол у колишній формат. Разом з тим, керманичі незадоволені роботою Ігоря Циганика.

Планується, що спершу Циганик та Мілевський будуть працювати вдвох — у статусі співведучих. Та в перспективі Артем розглядається як кандидат, який має замінити Ігоря на постійній основі та стати єдиним ведучим.

В 1+1 вважають, що ПроФутбол швидко завоює значно більшу аудиторію за рахунок популярності та впізнаваності Мілевського.

Раніше Йожеф Сабо обурювався тим, що Мілевський отримує забагато уваги. 

Також 1 квітня з'явилась інформація, що російський футболіст Аталанти провалив тест на допінг.

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