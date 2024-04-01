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Міранчук провалив тест на допінг

Сьогодні 14:45 249 0
Міранчук провалив тест на допінг
#Аталанта, #Олексій Міранчук

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Аталанти та збірної Росії Алєксєй Міранчук здав позитивний тест на допінг.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Atalanta. 

За інформацією джерела, нещодавній допінг-контроль виявив  у організмі росіянина заборонену речовину копіум. Очікується, що Міранчук отримає дискваліфікацію, Аталанта ж може в односторонньому порядку розірвати контракт із нападником.

Агент Алєксєя вже повідомив кілька російських клубів, що найближчим часом його клієнт може стати доступним для підписання на правах вільного агента.

Раніше Руслан Малиновський присоромив Аталанту за згадку про росіян. 

Також 1 квітня з'явилась інформація, що Артем Мілевський стане ведучим нового ПроФутболу.

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