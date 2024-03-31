Головний тренер Арсенала Мікель Артета залишився задоволений сухою нічиєю проти Манчестер Сіті в матчі 30 туру АПЛ.

Своїми враженнями про поєдинок фахівець поділився у післяматчевому інтерв'ю.

"Матч вийшов по-справжньому напруженим. Сьогодні ми зробили ще один важливий крок.

У Сіті є можливість змінювати склади, і це багато в чому допомагає їм. Вони дуже сильні фізично, але я думаю, що ми чудово впоралися. Думаю, що у нас були найяскравіші моменти. Часом ми були по-справжньому агресивні і доставляли м'яч у дуже вигідні позиції.

Наша боротьба була феноменальна - як індивідуальна, так і командна. Кожен індивідуально мав бути на висоті. Думаю, востаннє вони не забивали на "Етіхаді" 2021-го року.

Сьогодні ми пройшли дуже важке випробування. Ми хотіли перемогти, але якщо не можеш виграти, не можна програвати", - сказав Артета.