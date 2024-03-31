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Артета — про нічию з Манчестер Сіті: Наша боротьба була феноменальна

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Артета — про нічию з Манчестер Сіті: Наша боротьба була феноменальна
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Мікель Артета, #Манчестер Сіті, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета залишився задоволений сухою нічиєю проти Манчестер Сіті в матчі 30 туру АПЛ.

Своїми враженнями про поєдинок фахівець поділився у післяматчевому інтерв'ю.

"Матч вийшов по-справжньому напруженим. Сьогодні ми зробили ще один важливий крок.

У Сіті є можливість змінювати склади, і це багато в чому допомагає їм. Вони дуже сильні фізично, але я думаю, що ми чудово впоралися. Думаю, що у нас були найяскравіші моменти. Часом ми були по-справжньому агресивні і доставляли м'яч у дуже вигідні позиції.

Наша боротьба була феноменальна - як індивідуальна, так і командна. Кожен індивідуально мав бути на висоті. Думаю, востаннє вони не забивали на "Етіхаді" 2021-го року.

Сьогодні ми пройшли дуже важке випробування. Ми хотіли перемогти, але якщо не можеш виграти, не можна програвати", - сказав Артета.

Зазначимо, що нічия Арсенала та Сіті дозволила Ліверпулю, який переміг Брайтон, вийти на чисте 1 місце чемпіонату. Арсенал посідає 2 місце, відстаючи від '"мерсисайдців" на 2 очки.

Нагадаємо, українець Олександр Зінченко залишився у запасі на центральний матч туру АПЛ.

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