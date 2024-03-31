Зінченко — у запасі Арсенала на матч проти Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

У 30 турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті прийме Арсенал Олександра Зінченка.

Український оборонець лондонського клубу розпочне матч на лаві запасних. У сезоні-2023/24 Олександр відіграв 22 матчі в АПЛ, в яких забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

Стартові склади:

Манчестер Сіті

Арсенал

Гра розпочнеться о 18:30 за київським часом.

"Каноніри" наразі ділять перше місце в турнірній таблиці з Ліверпулем (по 64 очки). Сіті йде третім з 63 балами в активі.

Напередодні Челсі Михайла Мудрика не зміг переграти Бернлі, а Борнмут Іллі Забарного здолав Евертон Віталія Миколенка. Також Брентфорд, за який виступає Єгор Ярмолюк, вирвав нічний результат у грі з Манчестер Юнайтед.