Головне
Богачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC
Сьогодні 01:49 57529 10
Ван дер Пул утретє в кар’єрі виграв божевільну класику Тур Фландрії
Сьогодні 18:07 811
Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця
Сьогодні 17:12 104144
Франківськ вдруге поспіль виграв золото жіночої Суперліги
Сьогодні 16:33 1944
Минай розписав нічию з Олександрією у 22 турі УПЛ
Сьогодні 15:00 1872
Рівне-ОШВСМ завоювало бронзу жіночої Суперліги
Сьогодні 14:36 373
Російським та білоруським атлетам не будуть раді у Парижі під час Олімпіади – очільниця міста
Сьогодні 11:48 261
Богачук – Мендоса: огляд бою
Сьогодні 11:19 609
Невичерпні італо-іспанські можливості з Циганковим на чолі: суперекспрес на євровікенд з коефіцієнтом 9,69
Сьогодні 11:17 398
Фундора у кривавому чемпіонському бою переміг Цзю
Сьогодні 08:02 21362
Прямі трансляції

Ліверпуль переміг Брайтон: результати матчів 30 туру АПЛ

Сьогодні 18:00 104 0
Ліверпуль переміг Брайтон: результати матчів 30 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Брайтон, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

У межах 30 туру Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль здобув перемогу над Брайтоном.

Чемпіонат Англії - АПЛ
30 тур, 31 березня

Ліверпуль - Брайтон 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Велбек, 1:1 - 27 Діас, 2:1 - 65 Салах

Сьогодні, 31 березня, відбудуться ще 1 матч:

  • 18:30 Манчестер Сіті - Арсенал

Українець Олександр Зінченко залишився в запасі на центральний матч туру між Сіті та Арсеналом.

Нагадаємо, Англійська Прем'єр-ліга погодила продаж контрольного пакета акцій Евертона. Також зазначимо, що в АПЛ болбої не будуть подавати м'ячі футболістам.

Напередодні Челсі Михайла Мудрика не зміг переграти Бернлі, а Борнмут Іллі Забарного здолав Евертон Віталія Миколенка. Також Брентфорд, за який виступає Єгор Ярмолюк, вирвав нічний результат у грі з Манчестер Юнайтед.

Коментарі ()
Популярне зараз
Богачук - після перемоги над Мендосою: Мені потрібен титул, я хочу бути чемпіоном світу Богачук - після перемоги над Мендосою: Мені потрібен титул, я хочу бути чемпіоном світу 13752 1
Фундора у кривавому чемпіонському бою переміг Цзю Фундора у кривавому чемпіонському бою переміг Цзю 21362
Богачук – Мендоса: Як це було Богачук – Мендоса: Як це було 8290
Богачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC Богачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC 57529 10
Збірна України з художньої гімнастики здобула бронзу Гран-прі у Франції Збірна України з художньої гімнастики здобула бронзу Гран-прі у Франції 6061 1
Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця 104144
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16441 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 93646
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39749
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30125 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 338982 9
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15134