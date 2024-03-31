Ліверпуль переміг Брайтон: результати матчів 30 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У межах 30 туру Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль здобув перемогу над Брайтоном.

Чемпіонат Англії - АПЛ

30 тур, 31 березня

Ліверпуль - Брайтон 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Велбек, 1:1 - 27 Діас, 2:1 - 65 Салах

Сьогодні, 31 березня, відбудуться ще 1 матч:

18:30 Манчестер Сіті - Арсенал

Українець Олександр Зінченко залишився в запасі на центральний матч туру між Сіті та Арсеналом.

Нагадаємо, Англійська Прем'єр-ліга погодила продаж контрольного пакета акцій Евертона. Також зазначимо, що в АПЛ болбої не будуть подавати м'ячі футболістам.

Напередодні Челсі Михайла Мудрика не зміг переграти Бернлі, а Борнмут Іллі Забарного здолав Евертон Віталія Миколенка. Також Брентфорд, за який виступає Єгор Ярмолюк, вирвав нічний результат у грі з Манчестер Юнайтед.