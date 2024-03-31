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Реал з Луніним переміг Атлетик, Жирона з дублем Довбика перемогла Бетіс: результати 30 туру Ла Ліги

Вчора 23:54 1361 0
Реал з Луніним переміг Атлетик, Жирона з дублем Довбика перемогла Бетіс: результати 30 туру Ла Ліги
#Атлетік, #Барселона, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Реал Бетіс, #Реал Сосьєдад

Джерело - Чемпіон.

У межах 30 туру відбулися 2 поєдинки іспанської Ла Ліги. Жирона, завдяки дублю Довбика, здобула перемогу над Бетісом, Сельта Віго та Райо Вальєкано в своєму матчі не виявили сильнішого, Реал Сосьєдад здолав Алавес, Реал переміг Атлетик.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

30 тур, 31 березня

Сельта - Райо Вальєкано 0:0

Жирона - Бетіс 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 36 Добвик (пен), 1:1 - 45+4 Жозе, 2:1 - 65 Довбик, 2:2 - 76 Жозе, 3:2 - 90+2 Стуані.

Алавес - Реал Сосьєдад 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 59 Пачеко

Реал - Атлетик 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 8 Родріго, 2:0 - 73 Родріго

Андрій Лунін провів свій 24 поєдинок у футболці "вершкових" у нинішньому сезоні. На його рахунку 10 пропущених м'ячів та 11 сухих матчів.

Таким чином, Довбик перериває свою безгольову серію в чемпіонаті та збільшує кількість голів в Ла Лізі до 16.

Напередодні відбулися ще 4 матчі чемпіонату, зокрема Валенсія Яремчука зіграла внічию з Мальоркою.

Нагадаємо, що мадридський Реал є лідером Ла Ліги, випереджаючи Барселону на 5 очок.

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