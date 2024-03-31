Тулуза розгромила Клермон, Ніцца поступилась Нанту: результати 27 туру Ліги 1

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#Чемпіонат Франції, Ліга 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 березня, відбулися матчі 31 туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

27 тур, 31 березня

Лор'ян - Брест 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 86 Кастільйо

 Гавр - Монпельє 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 72 Феррі, 0:2 - 80 Жульєн

Клермон - Тулуза 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 7 Сьєрро, 0:2 - 73 Даллінга, 0:3 - 79 Сьєрро

 Ніцца - Нант 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Аблін, 1:1 - 72 Моффі, 1:2 - 76 Мостафа

Сьогодні, 31 березня, відбудеться ще 2 матчі:

  • 18:05 Страсбур - Ренн
  • 21:45 Марсель - ПСЖ

Лідером Ліги 1 у нинішньому сезоні є ПСЖ, який випереджає Брест на 12 очок. У попередньому турі підопічні Луїса Енріке декласували Монпельє.

Раніше Ліга 1 представила новий логотип на сезон-2024/25.

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