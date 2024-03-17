Головне
Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі
Сьогодні 22:43 1793
Барселона впевнено перемогла Атлетико, Валенсія з Яремчуком програла Вільярреалу: результати матчів 29 туру Ла Ліги
Сьогодні 23:57 573 1
Інтер та Наполі розписали мирову, Дженоа з Малиновським зіграла внічию проти Ювентуса: результати матчів 29 туру Серії А
Сьогодні 23:41 657
Швьонтек легко впоралась із Саккарі у фіналі Індіан-Веллса
Сьогодні 21:56 369
Віттоцці виграла Великий кришталевий глобус, фінішувавши 21-ю в масстарті в Кенморі
Сьогодні 19:59 501
Українські парастрільці завоювали 7 нагород Кубку світу в Індії
Сьогодні 19:26 187
Динамо перемагає, Рух дивує, Шахтар мріє: підсумки 21 туру УПЛ
Сьогодні 18:50 528 1
Українські шаблістки здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії
Сьогодні 16:34 2890
Джойс технічним нокаутом переміг Алі
Сьогодні 11:30 726
Сахарук завоювала ліцензію на Олімпійські ігри у спортивній ходьбі
Сьогодні 08:50 300
Прямі трансляції

ПСЖ декласував Монпельє, Марсель програв Ренну: результати матчів Ліги 1

Сьогодні 23:53 372 0
ПСЖ декласував Монпельє, Марсель програв Ренну: результати матчів Ліги 1
#Брест, #Клермон, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль, #Лор'ян, #Марсель, #Мец, #Монако, #Монпельє, #ПСЖ, #Реймс, #Ренн, #Гавр

Джерело - Чемпіон.

У 26 турі французької Ліги 1 із футболу відбулися шість зустрічей.

Зокрема, лідер чемпіонату ПСЖ розгромив Монпельє. Також Ренн здобув перемогу над Марселем.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
26 тур, 17 березня

Ренн - Марсель 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 21' Тер'є, 2:0 - Буріжо (пен.).

Брест - Лілль - 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 67' Девід, 1:1 - 79' Сатріано.

Клермон - Гавр - 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 12' Мухаммед Чам, 1:1 - 45+1' Аю, 2:1 - 45+4' Мухаммед Чам (пен.).

Монако - Лор'ян - 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 1' Сінго, 1:1 - 27' Менді, 2:1 - 60' Фофана, 2:2 - 90+5' Бакайоко.

Реймс - Мец - 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 3' Двакіте, 1:1 - 14' Атта, 2:1 - 79' Іто.

Монпельє - ПСЖ 2:6 (2:2)

Голи: 0:1 - 14 Вітінья, 0:2 - 22 Мбаппе, 1:2 - 30 Норден, 2:2 - 45+1 Саваньє (пен), 2:3 - 50 Мбаппе, 2:4 - 53 Лі Кан Ін, 2:5 - 63 Мбаппе, 2:6 - 89 Мендеш

Нагадаємо, ПСЖ має намір провести обмін півзахисниками з Манчестер Сіті. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Марусяк побив рекорд України на етапі Кубку світу Марусяк побив рекорд України на етапі Кубку світу 2945 1
Чорноморець поступився Вересу в матчі 21 туру УПЛ Чорноморець поступився Вересу в матчі 21 туру УПЛ 2933
Дніпро програв уперше в сезоні Мавпам, БІПА виграла в овертаймі у Галичини: результати матчів Суперліги Дніпро програв уперше в сезоні Мавпам, БІПА виграла в овертаймі у Галичини: результати матчів Суперліги 3119
Українські шаблістки здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії Українські шаблістки здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії 2890
25 років тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів 25 років тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів 8305
Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі 1793
Рекомендуємо
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 47244 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35935 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29753 1
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 64721
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80667
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25564