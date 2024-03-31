Брест дотиснув Лор'ян: результати 27 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У межах 27 туру французької Ліги 1 Лор'ян вдома поступився Бресту.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
27 тур, 31 березня
Лор'ян - Брест 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 86 Кастільйо
Сьогодні, 31 березня, відбудеться ще 5 матчів:
- 16:00 Гавр - Монпельє
- 16:00 Клермон - Тулуза
- 16:00 Ніцца - Нант
- 18:05 Страсбур - Ренн
- 21:45 Марсель - ПСЖ
Лідером Ліги 1 у нинішньому сезоні є ПСЖ, який випереджає Брест на 12 очок. У попередньому турі підопічні Луїса Енріке декласували Монпельє.
Раніше Ліга 1 представила новий логотип на сезон-2024/25.