Ярмолюк вийде у стартовому складі Брентфорда на матч із Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Єгор Ярмолюк вийде у стартовому складі на матч 30 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Поєдинок розпочнеться о 22:00. Трансляція буде доступна на ОТТ-платформі Setanta Sport.
У нинішньому сезоні Ярмолюк провів за Брентфорд 21 гру - забитими м'ячами не відзначався.
Нагадаємо, що Челсі з Мудриком зіграв унічию з Бернлі. Українець став одним з найкращих гравців матчу.
Також захисник Борнмута Ілля Забарний отримав середню оцінку за матч 30 туру АПЛ проти Евертона.