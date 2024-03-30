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Ярмолюк вийде у стартовому складі Брентфорда на матч із Манчестер Юнайтед

Сьогодні 21:16 97 0
Ярмолюк вийде у стартовому складі Брентфорда на матч із Манчестер Юнайтед
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брентфорд, #Манчестер Юнайтед, #Єгор Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Єгор Ярмолюк вийде у стартовому складі на матч 30 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

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Поєдинок розпочнеться о 22:00. Трансляція буде доступна на ОТТ-платформі Setanta Sport.

У нинішньому сезоні Ярмолюк провів за Брентфорд 21 гру - забитими м'ячами не відзначався.

Нагадаємо, що Челсі з Мудриком зіграв унічию з Бернлі. Українець став одним з найкращих гравців матчу.

Також захисник Борнмута Ілля Забарний отримав середню оцінку за матч 30 туру АПЛ проти Евертона.

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