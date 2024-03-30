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Ньюкасл здолав Вест Гем у неймовірному протистоянні, Челсі не зміг перемогти Бернлі: результати матчів 30 туру АПЛ

Сьогодні 19:02 348 0
Ньюкасл здолав Вест Гем у неймовірному протистоянні, Челсі не зміг перемогти Бернлі: результати матчів 30 туру АПЛ
#Астон Вілла, #Бернлі, #Борнмут, #Евертон, #Ілля Забарний, #Крістал Пелес, #Лутон, #Манчестер Юнайтед, #Віталій Миколенко, #Ноттінгем, #Ньюкасл, #Тоттенгем, #Фулгем, #Челсі, #Шеффілд Юнайтед, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

У 30 турі англійської Прем’єр-ліги Ньюкасл у неймовірному поєдинку вирвав перемогу над Вест Гемом. Челсі Михайла Мудрика не зміг переграти Бернлі, а Борнмут Іллі Забарного здолав Евертон.

Чемпіонат Англії - АПЛ
30 тур, 30 березня

Ньюкасл - Вест Гем 4:3 (1:2)

Голи: 1:0 -6 Ісак (пен), 1:1 - 21 Антоніо, 1:2 - 45+10 Кудус, 1:3 - 48 Боуен, 2:3 - 77 Ісак (пен), 3:3 - 83 Барнс, 4:3 - 90 Барнс.

Червона картка: 90+4 Гордон.

 Борнмут - Евертон 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 64 Соланке, 1:1 - 88 Бету, 2:1 - 90+1 Коулмен (ог.).

Ноттінгем - Крістал Пелес 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Матета, 1:1 - 61 Вуд.

Тоттенгем - Лутон 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 3 Чонг, 1:1 - 51 Каборе (ог.), 2:1 - 86 Сон.

Челсі - Бернлі 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Палмер (пен.), 1:1 - 47 Каллен, 2:1 - 78 Палмер, 2:2 - 81 О'Ші.

Червоні картки: 40 Ассіньйон, 43 Компані.

Шеффілд Юнайтед - Фулгем 3:3 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Бреретон, 1:1 - 62 Пальїнья, 2:1 - 68 Макберні, 3:1 - 69 Бреретон, 3:2 - 85 Де Кордова-Рід, 3:3 - 90+3 Родріго.

30 березня в АПЛ відбудеться ще кілька ігор:

  • 19:30. Астон Вілла - Вулвергемптон
  • 22:00. Брентфорд - Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, Англійська Прем'єр-ліга погодила продаж контрольного пакета акцій Евертона. Також зазначимо, що в АПЛ болбої не будуть подавати м'ячі футболістам.

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