Головне
Шахтар з дублем Шведа розгромив Оболонь в 22 турі УПЛ
Сьогодні 15:00 2943
Кривбас у більшості обіграв Верес у 22 турі УПЛ
Сьогодні 19:59 439 1
Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся в 22 турі УПЛ
Сьогодні 17:26 3033
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics
Сьогодні 15:10 4173 1
Богачук – Мендоса: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:39 1239
12 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка
Сьогодні 11:32 941
Богачук і Мендоса провели фінальне зважування та битву поглядів
Сьогодні 10:25 491
Чемпіон ставить на Богачука
Сьогодні 09:41 354
Надії Полісся та рецепт одужання Динамо: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,79
Сьогодні 07:30 517
Сергій Богачук – Браян Мендоса: в очікуванні напруженого титульного поєдинку
Сьогодні 04:02 979
Прямі трансляції
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Хуст - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 12:08 784
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металіст - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
28.03.2024 12:45 368
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 08:40 384
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 06:38 552
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
28.03.2024 05:00 324

Мудрик увійшов до п'ятірки найкращих гравців матчу Челсі - Бернлі

Сьогодні 19:23 270 0
Мудрик увійшов до п'ятірки найкращих гравців матчу Челсі - Бернлі
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Бернлі, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик став четвертим найкращим гравцем матчу 30 туру англійської Прем'єр-ліги проти Бернлі (2:2).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Український півзахисник відіграв увесь матч та заробив пенальті, який реалізував Коул Палмер. Також Мудрик зробив 4 ключові передачі, 74% точних пасів (29/39) та виконав 6 успішних спроб дриблінгу з 8. Гру Михайла оцінили в 8.3 бали.

Найкращими гравцями поєдинку стали півзахисник Челсі Палмер, який оформив дубль та воротар Бернлі Аріджанет Мурич, що зробив 11 сейвів у матчі. Обидва отримали найвищий можливий бал - 10.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Мудрик зіграв за свій клуб 22 матчі в АПЛ, забив 4 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Росіянин битиметься в андеркарді бою Усик — Ф’юрі Росіянин битиметься в андеркарді бою Усик — Ф’юрі 12569
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics 4173 1
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 3695
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 4821
Епіцентр-Подоляни стали другими фіналістами Суперліги Епіцентр-Подоляни стали другими фіналістами Суперліги 5341
Всупереч усьому: віцепрезидент Кривбаса заявив, що команда все одно гратиме у Кривому Розі Всупереч усьому: віцепрезидент Кривбаса заявив, що команда все одно гратиме у Кривому Розі 3185
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30101 2
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11584
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30363
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 22284
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 81362
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 50706