Джерело - Чемпіон.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик став четвертим найкращим гравцем матчу 30 туру англійської Прем'єр-ліги проти Бернлі (2:2).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Український півзахисник відіграв увесь матч та заробив пенальті, який реалізував Коул Палмер. Також Мудрик зробив 4 ключові передачі, 74% точних пасів (29/39) та виконав 6 успішних спроб дриблінгу з 8. Гру Михайла оцінили в 8.3 бали.

Найкращими гравцями поєдинку стали півзахисник Челсі Палмер, який оформив дубль та воротар Бернлі Аріджанет Мурич, що зробив 11 сейвів у матчі. Обидва отримали найвищий можливий бал - 10.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Мудрик зіграв за свій клуб 22 матчі в АПЛ, забив 4 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.