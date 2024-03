Барселона визначила кількох кандидатів на заміну Хаві, який оголосив про відхід з команди влітку.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Наставник Арсенала Мікель Артета, тренер Спортинга Рубен Аморім та Роберто де Дзербі, який очолює Брайтон, - серед претендентів на призначення в каталонський клуб.

💣❗#ForçaBarça 🔵🔴 #FCB❗

Barcelona remain interested in Arsenal coach Mikel Arteta, Sporting CP coach Ruben Amorim and Brighton coach Roberto De Zerbi to replace Xavi, who is leaving at the end of the season, but the Spanish club know it will be difficult to appoint them. pic.twitter.com/NrfrI31mog