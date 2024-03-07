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Колишній тренер Шахтаря може очолити Барселону

Сьогодні 09:48 183 0
Колишній тренер Шахтаря може очолити Барселону
Фото: Getty Images
#Арсенал (Лондон), #Мікель Артета, #Барселона, #Брайтон, #Спортинг, #Хаві Ернандес, #Рубен Аморім, #Роберто Де Дзербі

Джерело - Чемпіон.

Барселона визначила кількох кандидатів на заміну Хаві, який оголосив про відхід з команди влітку.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Наставник Арсенала Мікель Артета, тренер Спортинга Рубен Аморім та Роберто де Дзербі, який очолює Брайтон, - серед претендентів на призначення в каталонський клуб.

Раніше повідомлялося, що Жузеп Гвардіола порадив Барселоні призначити екстренера Шахтаря.

Нагадаємо, каталонський клуб шукає тренера після рішення Хаві піти з клубу після закінчення сезону.

Також стало відомо, що спортивний директор "блаугранас" Деку хоче, щоб клуб очолив головний тренер ПСЖ Луїс Енріке.

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