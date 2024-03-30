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Ньюкасл здолав Вест Гем у неймовірному протистоянні: результати матчів 30 туру АПЛ

Сьогодні 16:39 111 0
Ньюкасл здолав Вест Гем у неймовірному протистоянні: результати матчів 30 туру АПЛ
#Астон Вілла, #Борнмут, #Евертон, #Ілля Забарний, #Манчестер Юнайтед, #Віталій Миколенко, #Ноттінгем, #Ньюкасл, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

У 30 турі англійської Прем’єр-ліги Ньюкасл вирвав перемогу над Вест Гемом.

Чемпіонат Англії - АПЛ
30 тур, 30 березня

Ньюкасл - Вест Гем 4:3 (1:2)

Голи: 1:0 -6 Ісак (пен), 1:1 - 21 Антоніо, 1:2 - 45+10 Кудус, 1:3 - 48 Боуен, 2:3 - 77 Ісак (пен), 3:3 - 83 Барнс, 4:3 - 90 Барнс

Сьогодні, 30 березня, в АПЛ відбудеться ще кілька ігор:

  • 17:00. Борнмут - Евертон
  • 17:00. Ноттінгем - Крістал Пелес
  • 17:00. Тоттенгем - Лутон
  • 17:00. Челсі - Бернлі
  • 17:00. Шеффілд Юнайтед - Фулгем
  • 19:30. Астон Вілла - Вулвергемптон
  • 22:00. Брентфорд - Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, Англійська Прем'єр-ліга погодила продаж контрольного пакета акцій Евертона. Також зазначимо, що в АПЛ болбої не будуть подавати м'ячі футболістам.

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