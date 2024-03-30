Ньюкасл здолав Вест Гем у неймовірному протистоянні: результати матчів 30 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 30 турі англійської Прем’єр-ліги Ньюкасл вирвав перемогу над Вест Гемом.
Чемпіонат Англії - АПЛ
30 тур, 30 березня
Ньюкасл - Вест Гем 4:3 (1:2)
Голи: 1:0 -6 Ісак (пен), 1:1 - 21 Антоніо, 1:2 - 45+10 Кудус, 1:3 - 48 Боуен, 2:3 - 77 Ісак (пен), 3:3 - 83 Барнс, 4:3 - 90 Барнс
Сьогодні, 30 березня, в АПЛ відбудеться ще кілька ігор:
- 17:00. Борнмут - Евертон
- 17:00. Ноттінгем - Крістал Пелес
- 17:00. Тоттенгем - Лутон
- 17:00. Челсі - Бернлі
- 17:00. Шеффілд Юнайтед - Фулгем
- 19:30. Астон Вілла - Вулвергемптон
- 22:00. Брентфорд - Манчестер Юнайтед
Нагадаємо, Англійська Прем'єр-ліга погодила продаж контрольного пакета акцій Евертона. Також зазначимо, що в АПЛ болбої не будуть подавати м'ячі футболістам.