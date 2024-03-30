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Забарний - у старті, Миколенко - поза заявкою: стали відомі склади на матч Борнмут - Евертон

Сьогодні 16:18 128 0
Забарний - у старті, Миколенко - поза заявкою: стали відомі склади на матч Борнмут - Евертон
Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Борнмут, #Евертон, #Ілля Забарний, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Борнмута Ілля Забарний вийде у стартовому складі на матч 30 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Евертона, а Віталій Миколенко не потрапив у заявку "ірисок".

Про це повідомляють пресслужби клубів.

Зазначається, що Миколенко пропустить поєдинок через хворобу. Зустріч розпочнеться о 17:00. Трансляція буде доступна на ОТТ-платформі Setanta Sport.

Для Забарного це 29 матч в АПЛ поспіль. У поточному сезоні він не пропустив жодної гри свого клубу і відзначився 1 забитим м'ячем.

Нагадаємо, Англійська Прем'єр-ліга погодила продаж контрольного пакету акцій Евертона.

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