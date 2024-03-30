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Мудрик - у стартовому складі Челсі на матч з Бернлі

Сьогодні 16:01 126 0
Мудрик - у стартовому складі Челсі на матч з Бернлі
Getty Images
#Бернлі, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик вийде у стартовому складі на матч 30 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Бернлі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 17:00. Трансляція буде доступна на ОТТ-платформі Setanta Sport.

У поточному сезоні українець зіграв за свій клуб 21 матч в АПЛ, забив 4 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, нігерійський нападник Наполі Віктор Осімхен може перейти до Челсі у літнє трансферне вікно.

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