Мудрик - у стартовому складі Челсі на матч з Бернлі

Джерело - Чемпіон.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик вийде у стартовому складі на матч 30 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Бернлі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 17:00. Трансляція буде доступна на ОТТ-платформі Setanta Sport.

У поточному сезоні українець зіграв за свій клуб 21 матч в АПЛ, забив 4 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, нігерійський нападник Наполі Віктор Осімхен може перейти до Челсі у літнє трансферне вікно.