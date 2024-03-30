Мудрик - у стартовому складі Челсі на матч з Бернлі

Джерело - Чемпіон.
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик вийде у стартовому складі на матч 30 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Бернлі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Today’s Chelsea team! 👊@ParimatchUK | #CFC | #CheBur pic.twitter.com/VZ1L92o9oZ— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 30, 2024
Поєдинок розпочнеться о 17:00. Трансляція буде доступна на ОТТ-платформі Setanta Sport.
У поточному сезоні українець зіграв за свій клуб 21 матч в АПЛ, забив 4 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.
Нагадаємо, нігерійський нападник Наполі Віктор Осімхен може перейти до Челсі у літнє трансферне вікно.