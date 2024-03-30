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Почеттіно про Мудрика: Йому потрібен час, щоб зрозуміти, де він знаходиться

Сьогодні 11:54 129 0
Почеттіно про Мудрика: Йому потрібен час, щоб зрозуміти, де він знаходиться
#Челсі, #Михайло Мудрик, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - Standard.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вважає, що Михайло Мудрик спрогресував за останній час. 

Про розвиток молодих гравців та українця зокрема коуч "синіх" поділився на пресконференції перед матчем з Бернлі. 

"Я помітив, що Мудрик став більш зрілим. Він хороший приклад гравця, якому потрібен час для самовдосконалення, щоб стати більш зрілим та зрозуміти, де він знаходиться. Їм всім (молодим гравцям Челсі - прим.) потрібен час, причому різний. У нас є досвід роботи з такими молодими хлопцями. 

Ми знаємо, що іноді їм складно, але ми маємо змушувати їх виходити з зони комфорту. Це допомога, яка потрібна не одному чи двом гравцям, а десяти. Тож весь час ми спокійно ставимося до побудови проєкту, розуміючи, що він новий", - сказав Почеттіно. 

Михайло Мудрик проводить вдалий період. Його гол у ворота Ісландії вивів збірну Україну на Євро-2024. А перед міжнародною паузою українець забив розкішний м’яч Ньюкаслу

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