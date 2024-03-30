Почеттіно про Мудрика: Йому потрібен час, щоб зрозуміти, де він знаходиться

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вважає, що Михайло Мудрик спрогресував за останній час.

Про розвиток молодих гравців та українця зокрема коуч "синіх" поділився на пресконференції перед матчем з Бернлі.

"Я помітив, що Мудрик став більш зрілим. Він хороший приклад гравця, якому потрібен час для самовдосконалення, щоб стати більш зрілим та зрозуміти, де він знаходиться. Їм всім (молодим гравцям Челсі - прим.) потрібен час, причому різний. У нас є досвід роботи з такими молодими хлопцями.

Ми знаємо, що іноді їм складно, але ми маємо змушувати їх виходити з зони комфорту. Це допомога, яка потрібна не одному чи двом гравцям, а десяти. Тож весь час ми спокійно ставимося до побудови проєкту, розуміючи, що він новий", - сказав Почеттіно.