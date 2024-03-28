Форвард Шахтаря може перейти в Динамо Х’юстон

Джерело - Твіттер Деніела Нори.

Центрфорвардом Шахтаря Кевіном Келсі цікавиться ще один клуб МЛС. Нагадаємо, кілька днів тому з’явилася інформацію про інтерес до венесуельця з боку Цинциннаті.

Про це повідомляє Деніел Нора.

За його інформацією, Шахтар відхилив трансферну пропозицію Цинциннаті, оскільки клуб вважає Келсі важливим гравцем. Деніел Нора не повідомляє, який саме клуб виявив інтерес до Келсі, але за інформацією з іншого джерела це Динамо Х’юстон.

Зазначимо, що трансферне вікно в МЛС відкрите до 23 квітня. Цинциннаті після 5 турів лідирує у Східній конференції, а Динамо Х’юстон йде сьомим на Заході.

Цього сезону Келсі взяв участь у 20 матчах Шахтаря в усіх турнірах, відзначившись трьома голами. Контракт 19-річного венесуельського форварда з "гірниками" розрахований до кінця 2027 року.