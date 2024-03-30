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Стали відомі стартові склади на матч Полісся — Чорноморець

Сьогодні 14:38 132 0
Стали відомі стартові склади на матч Полісся — Чорноморець
#Полісся, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - УПЛ.

Полісся та Чорноморец оголосили стартові склади на матч 22 туру чемпіонату України.

Початок гри заплановано на 15:30, трансляцію можна буде переглянути на УПЛ ТБ. 

Полісся: Бойко, Кушніренко, Крушинський, Кравець, Кравченко, Михайліченко, Танковський, Козак, Петряк, Ндукве, Луіфер. 

Запасні: Назаренко, Будківський, Мустафаєв, Таллес, Грицук, Смоляков, Фортюне, Чечер, Раско, Кобернюк, Поспєлов, Кудрик. 

Чорноморець: Варакута, Путря, Бадібанга, Гучек, Брагару, Ваисльєв, Авагімян, Єрмаков, Штогрін, Бойчук, Ієде. 

Запасні: Вічний, Білик, Огіря, Кузик, Шаповал, Альваренга, Присяжнюк, Зе Гомес, Ситников, Голуб, Ухань, Данилюк. 

Нагадаємо, під час міжнародної паузи Полісся провело спаринг з аматорським клубом "Штурм". До вашої уваги прогноз на цей та ще два поєдинки ігрового дня УПЛ:

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