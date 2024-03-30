Стали відомі стартові склади на матч Полісся — Чорноморець

Джерело - УПЛ.

Полісся та Чорноморец оголосили стартові склади на матч 22 туру чемпіонату України.

Початок гри заплановано на 15:30, трансляцію можна буде переглянути на УПЛ ТБ.

Полісся: Бойко, Кушніренко, Крушинський, Кравець, Кравченко, Михайліченко, Танковський, Козак, Петряк, Ндукве, Луіфер.

Запасні: Назаренко, Будківський, Мустафаєв, Таллес, Грицук, Смоляков, Фортюне, Чечер, Раско, Кобернюк, Поспєлов, Кудрик.

Чорноморець: Варакута, Путря, Бадібанга, Гучек, Брагару, Ваисльєв, Авагімян, Єрмаков, Штогрін, Бойчук, Ієде.

Запасні: Вічний, Білик, Огіря, Кузик, Шаповал, Альваренга, Присяжнюк, Зе Гомес, Ситников, Голуб, Ухань, Данилюк.

Нагадаємо, під час міжнародної паузи Полісся провело спаринг з аматорським клубом "Штурм". До вашої уваги прогноз на цей та ще два поєдинки ігрового дня УПЛ: