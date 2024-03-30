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28.03.2024 02:00 392

Гранада поступилася Кадісу: результати матчів Ла Ліги

Сьогодні 01:35 106 0
Гранада поступилася Кадісу: результати матчів Ла Ліги
#Гранада, #Кадіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Чемпіон.

У межах 30 туру Ла Ліги відбувся один матч. Кадіс переміг Гранаду і покращив своє становище у боротьбі за виживання. Єдиним голом відзначився Роберт Наварро.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
30 тур, 29 березня

Кадіс - Гранада 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 51' Наварро

Зазначимо, що наразі Кадіс посідає 18-ту сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 25 балів. До 17-ї Сельти їм залишилося 2 очки, але в неї ще є гра в запасі.

Нагадаємо, напередодні Гранада звільнила головного тренера команди.

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