Гранада поступилася Кадісу: результати матчів Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

У межах 30 туру Ла Ліги відбувся один матч. Кадіс переміг Гранаду і покращив своє становище у боротьбі за виживання. Єдиним голом відзначився Роберт Наварро.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

30 тур, 29 березня

Кадіс - Гранада 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 51' Наварро

Зазначимо, що наразі Кадіс посідає 18-ту сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 25 балів. До 17-ї Сельти їм залишилося 2 очки, але в неї ще є гра в запасі.

Нагадаємо, напередодні Гранада звільнила головного тренера команди.