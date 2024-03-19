Гранада вже знайшла заміну

Джерело - ФК Гранада.

Головний тренер Гранади Александер Медіна більше не співпрацюватиме з командою.

Про це повідомляє пресслужба андалусійського клубу.

Медіна керував командою з листопада 2023 року. На своїй посаді він змінив Пако Лопеса.

За період співпраці з уругвайським фахівцем Гранада провела 17 матчів, у яких здобула 1 перемогу, 4 рази зіграла внічию і зазнала 12 поразок. Новим тренером клубу з Андалусії став Хосе Рамон Сандоваль, який відомий своєю роботою з Райо Вальєкано, Кордовою та Фуенлабрадою.

Наразі андалузці перебувають на 19-му місці у турнірній таблиці Ла Ліги. В активі Гранади 14 очок після 28 зіграних матчів. В останній своїй грі Гранада поступилася Мальорці (0:1).