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Аутсайдер Ла Ліги вдруге звільнив наставника за сезон

Гранада вже знайшла заміну
Сьогодні 21:36 152 0
Аутсайдер Ла Ліги вдруге звільнив наставника за сезон
#Гранада

Джерело - ФК Гранада.

Головний тренер Гранади Александер Медіна більше не співпрацюватиме з командою.

Про це повідомляє пресслужба андалусійського клубу.

Медіна керував командою з листопада 2023 року. На своїй посаді він змінив Пако Лопеса.

За період співпраці з уругвайським фахівцем Гранада провела 17 матчів, у яких здобула 1 перемогу, 4 рази зіграла внічию і зазнала 12 поразок. Новим тренером клубу з Андалусії став Хосе Рамон Сандоваль, який відомий своєю роботою з Райо Вальєкано, Кордовою та Фуенлабрадою. 

Наразі андалузці перебувають на 19-му місці у турнірній таблиці Ла Ліги. В активі Гранади 14 очок після 28 зіграних матчів. В останній своїй грі Гранада поступилася Мальорці (0:1).

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