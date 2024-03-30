Маркевич оцінив рівень команд в Першій лізі України

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич вважає, що усі команди Першої ліги України приблизно одного рівня.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Як я казав раніше, зараз усі команди практично рівні. Усі після зборів, довго готувались до сезону. У фізичному плані команди добре готові і у тактичному теж. Щодо самовіддачі в мене немає претензій сьогодні, на відміну від матчу проти Полтави", - сказав наставник.