Маркевич оцінив рівень команд в Першій лізі України

Джерело - ФК Карпати.
Головний тренер Карпат Мирон Маркевич вважає, що усі команди Першої ліги України приблизно одного рівня.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Як я казав раніше, зараз усі команди практично рівні. Усі після зборів, довго готувались до сезону. У фізичному плані команди добре готові і у тактичному теж. Щодо самовіддачі в мене немає претензій сьогодні, на відміну від матчу проти Полтави", - сказав наставник.
Нагадаємо, львівська команда упевнено очолює турнірну таблицю. У підопічних Маркевича 51 бал. Вони випереджають другий Інгулець на 6 очок, але у клубу з Петрового 1 гра в запасі.
У матчі 2 туру Чемпіонської ліги Карпати здолали Вікторію.