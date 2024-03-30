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28.03.2024 02:00 391

Маркевич оцінив рівень команд в Першій лізі України

Сьогодні 00:08 98 0
Маркевич оцінив рівень команд в Першій лізі України
УПЛ
#Карпати, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Мирон Маркевич

Джерело - ФК Карпати.

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич вважає, що усі команди Першої ліги України приблизно одного рівня.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Як я казав раніше, зараз усі команди практично рівні. Усі після зборів, довго готувались до сезону. У фізичному плані команди добре готові і у тактичному теж. Щодо самовіддачі в мене немає претензій сьогодні, на відміну від матчу проти Полтави", - сказав наставник.

Нагадаємо, львівська команда упевнено очолює турнірну таблицю. У підопічних Маркевича 51 бал. Вони випереджають другий Інгулець на 6 очок, але у клубу з Петрового 1 гра в запасі.

У матчі 2 туру Чемпіонської ліги Карпати здолали Вікторію.

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