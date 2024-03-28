Він більш різноплановий нападник: Маркевич порівняв універсальність Довбика та Яремчука

Джерело - Команда1.

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич вважає, що Роман Яремчук більш різноплановий нападник, ніж Артем Довбик.

Таку думку легендарний український наставник висловив в інтерв’ю "Команда 1".

"Ефективно виконував роль наконечника Роман Яремчук. Та довіра з боку тренерського штабу в його нинішній команді, Валенсії, пішла йому на користь. Він знову впевнений у своїх силах, знову заточений на взяття воріт суперника. Яремчук — більш різноплановий нападник, ніж Довбик, і це вчора допомагало тримати в напрузі оборону ісландців. І десь можна тільки позаздрити Реброву, в якого є з кого вибирати", - сказав Маркевич.

Нагадаємо, Роман Яремчук та Артем Довбик забили по голу у ворота Боснії і Герцеговини. У тій грі бомбардир Жирони грав з перших хвилин, а нападник Валенсії з’явився на полі в другому таймі. У поєдинку з Ісландією було навпаки: Довбик залишився на лаві запасних, а Яремчук вийшов у старті.

Цікаво, що за свій перфоманс у плей-оф кваліфікації Євро-2024 Роман потрапив у команду тижня в EA FC 24.