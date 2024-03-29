Ачербі - про расистський скандал: Все залишається на полі

Захисник Інтера Франческо Ачербі розповів, що звинувачення щодо образ на адресу Жуана Жезуса із Наполі не є боротьбою з расизмом.

Його слова передає Corriere della Sera.

"Це не боротьба з расизмом, на полі не було расизму, і я не расист: моїм кумиром був Джордж Веа. Коли у мене виявили пухлину, він несподівано подзвонив мені, що дуже тішить мене досі.

Якби арбітру довелося записувати все, що він чує, він би бігав із рюкзаком. Але це залишається на полі, інакше засуджувати треба було б усе, включаючи образи сербів, італійців, матерів", - сказав футболіст.