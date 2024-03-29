Головне
NAVI вийшли у півфінал PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
Вчора 20:24 3200 2
Сіннер познущався над росіянином Мєдвєдєвим у півфіналі Мастерса в Маямі
Вчора 22:56 323
Кадрові труднощі Шахтаря та важка поїздка для Динамо: головні інтриги 22 туру УПЛ
Вчора 21:00 303
Прометей не залишив шансів для Юридичної Академії та вийшов у фінал Суперліги
Вчора 17:54 1826
Сокіл - чемпіон України сезону-2023/2024
Вчора 12:13 5030
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя
Вчора 11:33 6420 1
Футзальний клуб знявся з чемпіонату України через російську агресію
Вчора 10:42 12530
Російські команди вилетіли на чвертьфінальній стадії PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
Вчора 10:05 306
Богачук: Бій проти Мендоси - це великий поєдинок у моїй кар’єрі
Вчора 09:41 3469 2
У чоловічої збірної України вперше за 8 років буде новий тренер
28.03.2024 20:21 1511
Прямі трансляції
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 10:45 303
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 08:40 336
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 06:38 524
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Поділля - Кремінь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
28.03.2024 05:00 299
Карпати - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
28.03.2024 02:00 391

Ачербі - про расистський скандал: Все залишається на полі

Вчора 23:14 111 0
Ачербі - про расистський скандал: Все залишається на полі
#Жезус, #Інтер, #Наполі, #Ачербі

Джерело - Corriere della Sera.

Захисник Інтера Франческо Ачербі розповів, що звинувачення щодо образ на адресу Жуана Жезуса із Наполі не є боротьбою з расизмом.

Його слова передає Corriere della Sera.

"Це не боротьба з расизмом, на полі не було расизму, і я не расист: моїм кумиром був Джордж Веа. Коли у мене виявили пухлину, він несподівано подзвонив мені, що дуже тішить мене досі.

Якби арбітру довелося записувати все, що він чує, він би бігав із рюкзаком. Але це залишається на полі, інакше засуджувати треба було б усе, включаючи образи сербів, італійців, матерів", - сказав футболіст.

Зазначимо, що гравця виправдали, і йому вдалося уникнути 10-матчевої дискваліфікації через відсутність доказів, що підтверджують версію подій гравця Наполі.

Нагадаємо, Ачербі виключили з заявки збірної Італії через расистський скандал.

Коментарі ()
Популярне зараз
Богачук: Бій проти Мендоси - це великий поєдинок у моїй кар’єрі Богачук: Бій проти Мендоси - це великий поєдинок у моїй кар’єрі 3469 2
NAVI вийшли у півфінал PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 NAVI вийшли у півфінал PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 3200 2
Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя Сергій Богачук: Від цього бою залежить моє подальше життя 6420 1
Сокіл - чемпіон України сезону-2023/2024 Сокіл - чемпіон України сезону-2023/2024 5030
Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій Українский боксер, який завтра може стати чемпіоном, отримав жалюгідний гонорар за свій дебютний бій 30128
Футзальний клуб знявся з чемпіонату України через російську агресію Футзальний клуб знявся з чемпіонату України через російську агресію 12530
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64721 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 92219
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 159812
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10871 2
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 20761 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 106067