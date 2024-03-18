Футболіст збірної Італії Франческо Ачербі виключений із заявки національної команди на товариські матчі проти Венесуели та Еквадору.

Про це стало відомо із заяви на офіційному сайті Федерації.

"Франческо Ачербі, який сьогодні вранці прибув до тренувального табору національної збірної в Римі, пояснив Лучано Спаллетті та партнерам по команді свою версію ймовірного расистського висловлювання на адресу гравця Наполі Жуана Жезуса.

З розповіді захисника "нерадзуррі" з'ясувалося, що з його боку не було жодних принизливих або расистських намірів. Однак було вирішено виключити Ачербі з заявки на наступні два товариські матчі, заплановані в США, щоб гарантувати необхідниий спокій національній збірній і самому гравцеві, який сьогодні повернеться до свого клубу.

Замість нього був викликаний захисник Роми Джанлука Манчіні, який до цього був у резервному списку", - йдеться в заяві.