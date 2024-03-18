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Ачербі виключили з заявки збірної Італії через расистський скандал з гравцем Наполі

Сьогодні 16:28 89 0
Ачербі виключили з заявки збірної Італії через расистський скандал з гравцем Наполі
#Збірна Італії, #Ачербі

Джерело - Офіційний сайт Федерації футболу Італії.

Футболіст збірної Італії Франческо Ачербі виключений із заявки національної команди на товариські матчі проти Венесуели та Еквадору.

Про це стало відомо із заяви на офіційному сайті Федерації.

"Франческо Ачербі, який сьогодні вранці прибув до тренувального табору національної збірної в Римі, пояснив Лучано Спаллетті та партнерам по команді свою версію ймовірного расистського висловлювання на адресу гравця Наполі Жуана Жезуса.

З розповіді захисника "нерадзуррі" з'ясувалося, що з його боку не було жодних принизливих або расистських намірів. Однак було вирішено виключити Ачербі з заявки на наступні два товариські матчі, заплановані в США, щоб гарантувати необхідниий спокій національній збірній і самому гравцеві, який сьогодні повернеться до свого клубу.

Замість нього був викликаний захисник Роми Джанлука Манчіні, який до цього був у резервному списку", - йдеться в заяві. 

Італійські ЗМІ повідомляли, що під час матчу 29 туру Серії А між Інтером та Наполі Ачербі назвав Жуана Жезуса "нігером". Після гри бразильський центрбек розповів, що конфлікт між ним та Франческо вичерпаний. 

Поєдинок Інтер - Наполі завершився з рахунком 1:1. Рятівний для Наполі гол забив саме Жезус. 

Нагадаємо, 21 березня Італія зіграє з Венесуелою, а на 24 березня запланований спаринг з Еквадором. 

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