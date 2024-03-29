Гармаш може пропустити матч УПЛ проти Зорі

Півзахисник Металіста 1925 Денис Гармаш може пропустити матч 22 туру Української Прем'єр-ліги проти Зорі через пошкодження.

Про це повідомляє Михайло Співаковський.

"Участь Дениса Дармаша в найближчому матчі Металіста 1925 під великим запитанням. Там лобова гра проти Зорі. У Дениса пошкодження на цьому зборі, і невідомо, чи він зможе відновитися до гри", - сказав журналіст.