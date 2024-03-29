Гармаш може пропустити матч УПЛ проти Зорі

Джерело - Телеграм-канал "ТаТоТаке".
Півзахисник Металіста 1925 Денис Гармаш може пропустити матч 22 туру Української Прем'єр-ліги проти Зорі через пошкодження.
Про це повідомляє Михайло Співаковський.
"Участь Дениса Дармаша в найближчому матчі Металіста 1925 під великим запитанням. Там лобова гра проти Зорі. У Дениса пошкодження на цьому зборі, і невідомо, чи він зможе відновитися до гри", - сказав журналіст.
Зазначимо, що матч Зоря - Металіст 1925 відбудеться у неділю, 31 березня. Поєдинок розпочнеться о 15:30.
Нагадаємо, у минулому турі харків'яни розгромно поступилися львівському Руху, а луганський клуб на засніженому полі програв Динамо.