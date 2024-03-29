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Гармаш може пропустити матч УПЛ проти Зорі

Сьогодні 21:58 107 0
Гармаш може пропустити матч УПЛ проти Зорі
#Денис Гармаш, #Зоря, #Металіст 1925

Джерело - Телеграм-канал "ТаТоТаке".

Півзахисник Металіста 1925 Денис Гармаш може пропустити матч 22 туру Української Прем'єр-ліги проти Зорі через пошкодження.

Про це повідомляє Михайло Співаковський.

"Участь Дениса Дармаша в найближчому матчі Металіста 1925 під великим запитанням. Там лобова гра проти Зорі. У Дениса пошкодження на цьому зборі, і невідомо, чи він зможе відновитися до гри", - сказав журналіст.

Зазначимо, що матч Зоря - Металіст 1925 відбудеться у неділю, 31 березня. Поєдинок розпочнеться о 15:30.

Нагадаємо, у минулому турі харків'яни розгромно поступилися львівському Руху, а луганський клуб на засніженому полі програв Динамо.

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