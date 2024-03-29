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Очеретько — про забитий м'яч Азербайджану U-21: Мій гол — це й заслуга партнерів

Але гадає, що збірна може грати й краще
Сьогодні 18:46 127 0
Очеретько — про забитий м'яч Азербайджану U-21: Мій гол — це й заслуга партнерів
#Олег Очеретько

Джерело - УАФ.

Півзахисник молодіжної збірної України та СК Дніпро-1 Олег Очеретько вважає власний забитий гол у матчі кваліфікації Євро-2025 (U-21) з футболу заслугою й партнерів.

Про це він розповів у коментарі Українській асоціації футболу.

"Емоції дуже приємні, адже я допоміг команді виграти цей матч. Мій гол - це й заслуга партнерів, які розіграли гарну комбінацію. Зіграли ми дуже добре, але можемо й краще. Наприклад, у першому таймі ми могли б атакувати й більше, як робили це в другому", - сказав футболіст.

Молодіжна збірна України здобула розгромну перемогу в матчі відбору з Азербайджаном (3:0) і продовжує очолювати групу F.

Напередодні у контрольному матчі гол Очеретька приніс Україні U-21 перемогу над Марокко U-23

Наступну гру відбірного турніру Євро-2025 (U-21) підопічні Унаї Мельгоси проведуть 6 вересня проти Сербії, яка йде третьою у турнірній таблиці.

У фінальній частині Євро-2025 з футболу виступатимуть 16 команд. Господарка Словаччина і ще 15 збірних, що приєднаються до неї за результатами відбору: дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед володарів других місць і три переможці плей-оф, в якому гратимуть шість володарів других місць.

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