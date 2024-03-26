Азербайджан U-21 - Україна U-21: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025.
Українці здобули шосту перемогу поспіль і впевнено очолюють групу.
Євро-2025 (U-21). Кваліфікаційний турнір. Група F
Баку, Азербайджан, "Азерсу Арена"
26 березня
Азербайджан U-21 - Україна U-21 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 25' Яцик, 0:2 - 40' Очеретько, 0:3 - 56' Рубчинський
Азербайджан U-21: Рамазанов - Ахмадов (Абасов, 78), Дамадаєв, Гусейнов, Маммадов, Сафаров (Рзаєв, 59) - Джафаров (Алієв, 59), Е. Сафаров, Абдурахманов (Хасанзаде, 73), Велієв - Ахундзаде
Україна U-21: Нещерет - Смоляков, Батагов, Салюк, Крупський - Яцик, Рубчинський (Павлюк. 84), Очеретько (Варфоломєєв, 74) - Н. Волошин (Квасниця, 84), Краснопір (Горбач, 74), Брагару (Хлань, 57)
Попередження: Сафаров, Мамедов
Наступний матч українці проведуть 6 вересня проти однолітків із Сербії.
Нагадаємо, напередодні підопічні Мельгоси завдяки голу Очеретька здолали олімпійську збірну Марокко у товариському поєдинку (1:0).