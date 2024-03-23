Арбітри мають опцію відмовитися від проходження поліграфа — джерело

Джерело - ТаТоТаке.
В українських арбітрів буде можливість відмовитися від проходження поліграфа, але таким чином вони фактично припинять суддівську діяльність.
Про це у свіжому випуску шоу "ТаТоТаке" розповів Михайло Співаковський.
"Цього тижня арбітри, асистенти арбітрів, делегати, здається, отримали на свої електронні скриньки ось такі повідомлення: "Про згоду на проведення дослідження з використанням поліграфа". Це додаток до договору, який арбітри, я так розумію, підписують з УАФ.
Що це означає? Це означає, що історія з поліграфом все-таки має продовження. Ми розуміємо, що юридично будь-яка особа може відмовитися від походу на поліграф, але арбітрам вже неофіційно натякнули, що все просто: нема детектору - нема призначень на матчі.
Це автоматичне визнання своєї провини в якихось таємних справах. За кулуарною, залаштунковою інформацією, є дві версії. Або це це все буде наприкінці сезону, або це буде відбуватися точково після якихось дуже резонансних подій в українському суддівстві.
В будь-якому випадку, незрозуміло, чи будуть ці результати якось нам показані, чи це додатковий аспект, щоб когось прибрати", - сказав Співаковський.
Нагадаємо, про те, що арбітри, які відмовляться від проходження поліграфа, не повернуться до роботи, також заявляв новий голова УАФ Андрій Шевченко. Колишній головний тренер Олександрії та Миная Володимир Шаран запропонував перевіряти не лише суддів, а й футболістів та наставників.