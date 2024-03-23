Арбітри мають опцію відмовитися від проходження поліграфа — джерело

В українських арбітрів буде можливість відмовитися від проходження поліграфа, але таким чином вони фактично припинять суддівську діяльність.

Про це у свіжому випуску шоу "ТаТоТаке" розповів Михайло Співаковський.

"Цього тижня арбітри, асистенти арбітрів, делегати, здається, отримали на свої електронні скриньки ось такі повідомлення: "Про згоду на проведення дослідження з використанням поліграфа". Це додаток до договору, який арбітри, я так розумію, підписують з УАФ.

Що це означає? Це означає, що історія з поліграфом все-таки має продовження. Ми розуміємо, що юридично будь-яка особа може відмовитися від походу на поліграф, але арбітрам вже неофіційно натякнули, що все просто: нема детектору - нема призначень на матчі.

Це автоматичне визнання своєї провини в якихось таємних справах. За кулуарною, залаштунковою інформацією, є дві версії. Або це це все буде наприкінці сезону, або це буде відбуватися точково після якихось дуже резонансних подій в українському суддівстві.

В будь-якому випадку, незрозуміло, чи будуть ці результати якось нам показані, чи це додатковий аспект, щоб когось прибрати", - сказав Співаковський.