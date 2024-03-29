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Де Лаурентіс хоче підвищити суму викупу Хвічі в новому контракті

Сьогодні 13:25 179 0
Де Лаурентіс хоче підвищити суму викупу Хвічі в новому контракті
#Де Лаурентіс, #Наполі, #Хвіча Кварацхелія, #Віктор Осімхен

Джерело - Calciomercato.com.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс має намір підвищити суму викупу грузинського півзахисника Хвічі Кварацхелії за новим контрактом.

Про це повідомляє видання Calciomercato.com.

Неаполітанський клуб готовий докласти зусиль, щоб зберегти грузинського нападника та форварда Віктора Осміхена влітку.

Наполі може збільшити заробітну плату Кварацхелії з нинішніх 1,5 млн євро до 4,5 млн євро чистими за сезон.

Нинішня угода Хвічі розрахована до 2027 року і може бути продовжена до 2028-го чи 2029-го.

Цього сезону Кварацхелія у 38 матчах за Наполі у всіх турнірах забив десять голів і віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, що Хвіча разом зі збірної Грузії зробили історичне досягнення, здобувши путівку на Євро-2024.

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