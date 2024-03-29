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Судаков: У збірної України є всі шанси вийти з групи на Євро

Сьогодні 11:24 173 0
Судаков: У збірної України є всі шанси вийти з групи на Євро
Фото - Андрій Ющак (УАФ)
#Збірна України з футболу, #Георгій Судаков, #Євро-2024 з футболу

Джерело - УАФ.

Збірна України з футболу має шанс вийти з групи на чемпіонаті Європи-2024.

Таку думку висловив півзахисник "жовто-синіх" Георгій Судаков.

"Для мене це буде особливе Євро, і я вже неймовірно чекаю на нього. Я думаю, що в нас є всі шанси вийти з групи.

Ми вже знаємо наших суперників і будемо готуватися. Зараз, звичайно, переходимо на матчі чемпіонату України, на свій клуб, а потім уже всі думки будуть про Євро", - розповів Судаков.

Нагадаємо, Георгій повністю відіграв обидва матчі плей-оф кваліфікації Євро-2024. У поєдинку проти Ісландії 21-річний хавбек віддав дві гольові передачі на Віктора Циганкова та Михайла Мудрика. 

Фінальна частина європейської першості відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня. Національна команда зіграє в групі Е, де її суперниками будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії. 

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