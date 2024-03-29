Джерело - Чемпіон.
У межах 27 туру Ліги 1 відбудеться один матч.
Лілль та Ланс, які борються за зону Ліги чемпіонів, зустрінуться в очному протистоянні.
Розклад матчів 27 туру французької Ліги 1 на 29 березня
- 22:00 Лілль - Ланс
Зазначимо, що наразі підопічні Пауло Фонсеки посідають 4-ту сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 43 очки. Ланс знаходиться на шостому місці, відстаючи на один заліковий пункт.
Напередодні французька Ліга 1 представила новий логотип на сезон-2024/25.
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