Джерело - Чемпіон.

У межах 27 туру Ліги 1 відбудеться один матч.

Лілль та Ланс, які борються за зону Ліги чемпіонів, зустрінуться в очному протистоянні.

Розклад матчів 27 туру французької Ліги 1 на 29 березня

22:00 Лілль - Ланс

Зазначимо, що наразі підопічні Пауло Фонсеки посідають 4-ту сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 43 очки. Ланс знаходиться на шостому місці, відстаючи на один заліковий пункт.

Напередодні французька Ліга 1 представила новий логотип на сезон-2024/25.

Раніше елітний дивізіон Франції уклав контракт із мережею закладів швидкого харчування McDonald's.