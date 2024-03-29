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Лілль прийматиме Ланс: розклад матчів Ліги 1

Сьогодні 08:41 126 0
Лілль прийматиме Ланс: розклад матчів Ліги 1
#Ланс, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лілль

Джерело - Чемпіон.

У межах 27 туру Ліги 1 відбудеться один матч.

Лілль та Ланс, які борються за зону Ліги чемпіонів, зустрінуться в очному протистоянні.

Розклад матчів 27 туру французької Ліги 1 на 29 березня

  • 22:00 Лілль - Ланс

Зазначимо, що наразі підопічні Пауло Фонсеки посідають 4-ту сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 43 очки. Ланс знаходиться на шостому місці, відстаючи на один заліковий пункт.

Напередодні французька Ліга 1 представила новий логотип на сезон-2024/25.

Раніше елітний дивізіон Франції уклав контракт із мережею закладів швидкого харчування McDonald's. 

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