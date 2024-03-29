Ексгравець Дніпра-1 перейшов у Поділля

Джерело - fcpodillya.com.ua.
Український півзахисник Олександр Сніжко став гравцем Поділля.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі контракту з 27-річним гравцем не розголошуються. Виступатиме хавбек під 77 ігровим номером.
Сніжко за свою кар'єру грав за Буковину, Дніпро-1, Минай, ЛНЗ та запорізький Металург. У 2022 році виступав за фарерський Аргір.
Раніше хмельницький клуб орендував нападника Олександрії та 30-річного півзахисника Віталія Гемегу.
Поділля наразі посідає четверте місце у групі "Вибування" Першої ліги з 21 очком в активі. Наступний матч команда проведе 29 березня проти Кременя, початок - о 12:30 за київським часом.