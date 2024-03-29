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Ексгравець Дніпра-1 перейшов у Поділля

Сьогодні 08:26 136 0
Ексгравець Дніпра-1 перейшов у Поділля
#Чемпіонат України, Перша ліга, #Поділля, #Футбольні трансфери

Джерело - fcpodillya.com.ua.

Український півзахисник Олександр Сніжко став гравцем Поділля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі контракту з 27-річним гравцем не розголошуються. Виступатиме хавбек під 77 ігровим номером.

Сніжко за свою кар'єру грав за Буковину, Дніпро-1, Минай, ЛНЗ та запорізький Металург. У 2022 році виступав за фарерський Аргір.

Раніше хмельницький клуб орендував нападника Олександрії та 30-річного півзахисника Віталія Гемегу.

Поділля наразі посідає четверте місце у групі "Вибування" Першої ліги з 21 очком в активі. Наступний матч команда проведе 29 березня проти Кременя, початок - о 12:30 за київським часом.

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